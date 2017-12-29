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 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YILBAŞI TATİLİ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Haber - Kamera: Murat Çakır - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL Yılbaşı tatili için yurtdışına giden yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Bir çok ünlü isim de bugün yurtdışına çıkmak için Atatürk Havalimanı'ndaydı....

 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YILBAŞI TATİLİ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Haber - Kamera: Murat Çakır - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL
Yılbaşı tatili için yurtdışına giden yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Bir çok ünlü isim de bugün yurtdışına çıkmak için Atatürk Havalimanı'ndaydı. Tarık Ünlüoğlu, Alişan, Serkan Kaya gibi ünlüler aileleri ve arkadaşlarıyla Dış Hatlar Terminali'nde görüntülendi.  
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katında akşam saatlerinde güvenlik noktalarında ve check-in bankolarında yoğunluk oluştu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşanmaması için polis; pasaport kontrol bankoları açık tutarken, yolculara daha hızlı hizmet verilmesi için yer hizmetleri personeli sayısı da arttırıldı. Yurtdışına çıkan tatilciler sevdiklerine yeni yıl mesajı da vermeyi ihmal etmedi. Eşi Neslihan Balpınar ile Prag'a giden Ahmet Balpınar, yılbaşı tatili için Eylül ayında biletini aldığını belirterek "Tüm insanlığa mutlu ve huzurlu bir sene diliyorum. Güzellikler bizimle olsun" dedi. Arkadaşı ile beraber yeni yılı Münih'te girecek olan Taylan Çiçek ise "Türkiye'nin çok güzel bir 2018 yaşamasını istiyorum. Her şey çok güzel olsun Barış olsun Mutluluk olsun" diye konuştu. Yolculardan İdil Aktuğ da sağlık ve mutluluk diledi. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Atatürk Havalimanı'nda bilet gişelerinde yoğunluk, güvenlik noktalarından görüntüler
- Tarık Ünlüoğlu, Alişan, Serkan Kaya gibi ünlüler aileleri ve arkadaşlarıyla havalimanında görüntüleri
-Neslihan ve Ahmet Balpınar'la röportaj
-Taylan Çiçek ve İdil Aktuğ ile röportaj 
-Detaylar


 

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