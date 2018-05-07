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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul İstanbul'da öğleden sonra zaman zaman şiddetini attıran yağmur nedeniyle, Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, ilk denemesinde pisti pas geçmek zorunda kaldı.  İstanbul'da...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul
İstanbul'da öğleden sonra zaman zaman şiddetini attıran yağmur nedeniyle, Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, ilk denemesinde pisti pas geçmek zorunda kaldı. 
İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar bir süre sırada beklemek zorunda kaldı. Kiev-İstanbul seferini gerçekleştiren Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçak da  havalimanına inişi sırasında, şiddetini artıran yağmur nedeniyle  pisti pas geçmek zorunda kaldı. İlk denemesinde başarısız olan uçak, tekrar iniş sırasına girerek 20 dakika gecikmeli olarak saat 15.00'da sorunsuz olarak havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Uçak iniş görüntüsü
-Ukrayna Hava Yolları uçağının iniş görüntüsü
-Uçak altında çalışan işçilerden görüntü
-Aprondan araç görüntüsü
-Genel ve detay görüntü


 

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