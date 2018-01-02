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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Kenya'dan gelen bir kişinin valizinde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul
Atatürk Havalimanı'nda Kenya'dan gelen bir kişinin valizinde 34 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye havayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Polis ekipleri 28 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'nda şüpheli kişileri incelemeye aldı. Narkotik polisleri, Kenya Nairobi'den gelen 24 yaşındaki A.Ç.'nin 2 valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 34 kilogram 239 gram Khat bitkisi ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.Ç. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin valizi incelemesi 
-Valizde bulunan Khat bitkileri
-Genel ve detaylar

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