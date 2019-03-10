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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SAHİBİNİN ALMADIĞI VALİZDE 131 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SAHİBİNİN ALMADIĞI VALİZDE 131 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () 
Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinin valizi açması
-Valizdeki kutular
-Hapların bulunması
-Genel ve detaylar

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