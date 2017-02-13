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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MASA ÖRTÜLERİ ARASINDA 9 KİLO 960 GRAM AFYON SAKIZI YAKALANDI

*Atatürk Havalimanı'dan yurtdışına kaçırılmak istenen 9 kilo 960 gram afyon sakızı, bir kolide bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş halde bulundu. Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Uyuşturucu ile...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA MASA ÖRTÜLERİ ARASINDA 9 KİLO 960 GRAM AFYON SAKIZI YAKALANDI

*Atatürk Havalimanı'dan yurtdışına kaçırılmak istenen 9 kilo 960 gram afyon sakızı, bir kolide bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş halde bulundu.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'dan yurtdışına yüklü miktarda uyuşturucu madde kaçakçığı yapılacağını belirledi. Ekipler 6 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'nda yurtdışına giden gönderilerde arama yaptı. Aramalar sırasında bir koli içinde bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin kutuyu açması

-Kutudan çıkan masa örtüleri

-Örtülerin sökülmesi

-Afyon sakızlarının bulunduğu kısım

-Genel ve detay görüntüler

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