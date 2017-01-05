ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAR NEDENİYLE SEFERLER YÜZDE 30 AZALTILACAK

Haber: Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ), Atatürk Havalimanı'nda haftasonu yapılacak uçuşların yüzde 30 oranında azaltılacağını bildirdi. DHMİ, Atatürk Havalimanı'ndan Cumartesi 03.00 ile Pazar 03.00 arasında yapılacak seferlerin yüzde 30 azaltılacağını ve bu nedenle yolcuların havayolu şirketlerinden iptal edilen seferlerle ilgili bilgi almasını istedi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada şeyle denildi; " Cumartesi saat 03.00'den itibaren Pazar 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferlerin yüzde 30 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların uçuşları hakkında bilgiyi, bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir"