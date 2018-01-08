izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK HAP OPERASYONU

* İran ve Almanya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla 25 bin zayıflama hapı getiren şüpheliler, Gümrük Muhafa ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.  Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK HAP OPERASYONU

* İran ve Almanya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla 25 bin zayıflama hapı getiren şüpheliler, Gümrük Muhafa ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul
İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda 25 bin kaçak zayıflama hapı ele geçirdi. 
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda, İran'dan ve Almanya'dan gelen 4 yolcuyu takibe aldı. Ekipler yolcu salonunda buluşan 4 kişiyi durdurup valizlerinde arama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda valizlerin içerisinde kaçak 25 bin 200 zayıflama hapı ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, hapların piyasa değerinin 347 bin lira olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Ele geçen zayıflama hapları
 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314