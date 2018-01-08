ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KAÇAK HAP OPERASYONU

* İran ve Almanya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla 25 bin zayıflama hapı getiren şüpheliler, Gümrük Muhafa ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda 25 bin kaçak zayıflama hapı ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda, İran'dan ve Almanya'dan gelen 4 yolcuyu takibe aldı. Ekipler yolcu salonunda buluşan 4 kişiyi durdurup valizlerinde arama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda valizlerin içerisinde kaçak 25 bin 200 zayıflama hapı ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, hapların piyasa değerinin 347 bin lira olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçen zayıflama hapları





