ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dört gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışının bu sabahtan itibaren kesilmesi üzerine, uçuşlar normale dönmeye başladı. Dün gece yarısına kadar iç hatlarda uçuşların tamamen durması ve dış hatlarda da gecikmeli olarak yapılması sonrası terminallerde biriken yolcular bu sabahtan itibaren gidecekleri kentlere uçmaya başladı.

Dış ve iç hatlardaki bekleyen yolcuların yanı sıra daha önce otellere alınan yolcuların da uçuş sıralarına göre terminallere getirilmeye başlandığı THY yetkilileri tarafından bildirildi. Bu arada terminallerde bekleyen bazı yolcuların ise uçaklarının kalkışını beklerken “Boardö adı verilen uçuş bilgi ekranları önünde yatarak veya oturarak izleme yaptıkları gözlendi.

PİSTLERDEN SONRA APRON DA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından öncelikle pistlerde yapılan temizleme işlemlerinin tamamlanması üzerine apronda ve uçak altında biriken karlar ve oluşan buzlar da özel araçlarla temizlenmeye başladı. Köprülerde veya açıkta bekleyen uçaklar yolcularını aldıktan sonra piste hareket ederken bu bölgelerden geçtikleri için apronun devamlı temizlenmesi gerektiğini belirten DHMİ yetkilileri, “ Pistlerin ardından uçakların pistlere ulaştığı taksi yolları ile apron dönüş yallarının temizliği 24 saat uyarınca devam ediyor. Kar yağışı bu sabah durunca bu bölgelerdeki ve yan taraflarında biriken karları da temizledik. Şu anda pistlerde ve apronlarda bir sorun yokö dediler.