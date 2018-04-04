 - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA  FETÖ'CÜ ASKERLERE DİRENMEYEN POLİS VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE  27,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlerin kontrol kulesini ele geçirmeleri sırasında direnmedikleri, kapı geçişlerine izin vererek ve açarak yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 10 polis ve 3 özel güvenlik görevlisi toplam 13 sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tüm sanıklar hakkında "Anayasayı ihlal suçuna yardım" ve "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 18 yıl 8 aydan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuksuz yargılanan 12 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı Murat Yıldırım esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünün yaşandığı akşam Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlerin kuleye gidiş güzergahında önce sanıklar havalimanı emniyet müdür yardımcısı Murat Bayhan ve yanındaki diğer sanık polis memuru Salih Uçkan ile karşılaştıkları, akabinde motosikletli yunus ekibi olan Oğuzhan Ünver, İsmail Uğuz, İbrahim Kağan Yaşamış ve Ömer Faruk Uçar ile ana yol giriş kapısından A kapısına askerlerle hareket ettikleri, ardından A kapısında bulunan diğer polis memuru sanık Muharrem Günay tarafından havalimanı apron kısmına girildiğini anlattı. Mütalaada, askerlere diğer sanıklardan Okan Sis ve Ahmet Metin'in de eşlik ettiği, CIP girişinde diğer sanık polis memuru Hakan Çelen'in yanına varıldığı, askerleri sanıklarla kulenin olduğu kara tarafına alındığı, son olarak sanıklardan özel güvenlik görevlisi olan Erdal Firinci ve Ali Bodur'un kule girişinde askerleri kuleye çıkarttıkları ve bu hususta özel güvenlik görevlilerinin amiri olan diğer sanık Doğan Eroğlu'nun bilgisi ve talimatı bulunduğu belirtildi.

"ASKERLERİN EYLEMLERİ YAVAŞLATILMADI"

Mütalaada, 1,5 saat kontrol kulesinin devre dışı kaldığı ve askerlerce uçuşların sabote edildiği belirtilerek kamera kayıtlarına göre sanıklar tarafından askerlere herhangi bir mukavemetin, tartışmanın ve çatışmanın yaşanmadığı ifade edildi. Darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin eylemlerinin yavaşlatılmadığı, askerlerin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, askerlerin isteklerini yerine getirdikleri kaydedildi. Sanıklardan Muharrem Günay'ın FETÖ / PDY ile irtibatlı olan, örgüt üst düzey yöneticilerinden olan Dilaver Azim ile değişik tarihlerde HTS kayıtlarının bulunduğu ve askerlere havalimanına ilk giriş yapmasında sorumlu olan A kapısı sorumlusu olduğu ve göreve darbe girişiminden 15 gün önce geldiği belirtildi.

TOPLAM 27,5 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Mütalaada, tüm sanıkların "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 15 yıldan 20 yıla kadar ve "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından ise 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 18 yıl 8 aydan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan Muharrem Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SON SAVUNMALARINI HAZIRLAMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar ve avukatları, süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanındaki olaylarla ilgili arşiv görüntüler