ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL

Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerin dönüşü nedeniyle havalimanı dış ve iç hatlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarının tümünü açık tutuyor. İç hatlarda ise yolcular taksiye binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı çıkışında da uzun araç trafiği yaşandı. Ramazan bayramı tatili için Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Seçil Çelik, “Azerbaycan Bakü'den geliyorum. Bayram tatili için gitmiştim. Havalimanında oldukça yoğunluk var ama eski bayramlar kadar değil. Pasaportta da yoğunluk vardı ama polisler işlerini o kadar hızlı yapıyordu ki sıkıntı yaşamadık" diye konuştu. Özcan Ayvaz, “Herkesin bayramı kutlu olsun. Almanya Düsseldorf'tan geliyorum. Türkiye'ye hem seçim için hem de bayram dolayısıyla bir akın var. Burada girişte de kalabalık var" dedi.

İzmir gitmek üzere Rusya'dan İstanbul'a gelen Çağrı Uygur ise "Bayram ve aile ziyareti için İzmir'e gideceğim. Kontrollerden hızlıca geçtik. Oyumuzu da kullandık. Bir kaç hafta kalıp Moskova'ya geri döneceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Boarddan uçak iniş saatleri görüntüsü

-Pasaport polisinden görüntü

-Dış hatlar geliş katında yolculardan görüntü

-Yolcuların çıkış görüntüsü

-Çağrı Uygur röp

-Seçil Çelik röp

-Özcan Ayvaz röp

-İç hatlardan trafik görüntüsü

-İç hat yolcularının çıkış görüntüsü

-İç hatlarda taksi bekleyen yolculardan görüntü

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntü