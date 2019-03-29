ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAŞÖRTÜLÜLERE HAKARET EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent K., Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

