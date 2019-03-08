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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ"

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla,  kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında sabah saatlerinden itibaren havalimanında...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ"

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL
Atatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla,  kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı.
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında sabah saatlerinden itibaren havalimanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, havalimanı giriş kapılarındaki kadın yolculara ve çalışanlara çiçek verildi. Bazı firmalar da gül ve çikolata olmak üzere kadın yolculara çeşitli hediyeler takdim etti. Yapılan etkinliklerden dolayı kadınlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Havayolu şirketlerinin yolculara çiçek dağıtması
-Yer hizmetleri ekiplerine çiçek dağıtılması
-Terminaldeki yolculara çiçek verilmesi
-Turistlerden görüntüler
-Genel ve detaylar
 

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