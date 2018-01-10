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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 350 BİN LİRALIK TAKSİ YOLCULARIN HİZMETİNDE 

  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL   Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara...

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 350 BİN LİRALIK TAKSİ YOLCULARIN HİZMETİNDE 


 
Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL  
Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.
Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda Taksiciler Kooperatifi  önemli bir yeniliğe imza attı. Yüzlerce taksiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksilere, artık lüks taksiler havalimanından yolcu taşımaya başladı. Müşterilere daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksi filosunu arttırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can, “Biz bu araçların sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Şuanda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi yapımı devam eden üçüncü havalimanında da bu araçlarla hizmet vereceğiz. Filomuzda ayrıca özel tasarlanan 8+1 kapasiteli minibüste bulunuyor. Bu aracımızda TV ve ücretsizi internet hizmetini müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

TAKSİMETRE AÇILIŞ 8,  TL İNDİ BİNDİ 20 TL
Taksimetre tarifesi hakkında da bilgi veren Can konuşmasında şunları söyledi:
“Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL'dir. Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz. Bu hizmeti sunmaya bize destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz"


Görüntü Dökümü: 
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-Taksiden görüntüler 
-Taksinin içinden görüntüler 
-Lüks taksiler 
-Fahrettin Can ile röportaj
-Detay görüntüler 
 

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