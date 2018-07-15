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 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ NÖBETİ 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL() 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde vatandaşlar, darbecilerin hedeflerinden biri olan...

 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ NÖBETİ 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()
15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu
15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde vatandaşlar, darbecilerin hedeflerinden biri olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na "Demokrasi nöbeti" için Türk bayraklarıyla geldi.  Ana girişinde bayrakları ile nöbet tutanlara havalimanına genler korna çalarak eşlik etti. Çevik kuvvet polisleri de trafiğin engellenmemesi için önlem aldı. Nöbet tutanların , "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. 15 yaşındaki Alper Tepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nöbet tutmanın onurunu yaşadığını söyledi. Adem Alkan ise, darbe girişimin ardından Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla 27 gün boyunca nöbet tuttuklarını belirtti. Müjgan Sayın ise 15 Temmuz'da da burada nöbet tuttuğunu belirterek, "Üstümüzden F-16'lar uçarken de buradaydık. Cumhurbaşkanımızı burada bekledik. Daha sonra demokrasi nöbetlerinde hep buradaydık. Diğer nöbet mekanlarında da bulunduk. Bundan sonraki tüm anma etkinliklerinde yine burada olacağız. Şehit ve gazilerimizin, milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Havalimanındaki nöbette, tekerlekli sandalye ile gelen 92 yaşındaki Adişah Yolcu da yer aldı.
 
Görüntü dökümü
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-Atatürk Havalimanı giriş görüntüsü
-Vatandaşların bayrak sallama görüntüsü
-Araçların klakson çamla görüntüsü
-Alper Tepe röp
-Adem Alkan röp
-Müjgan Sayın röp
-92 yaşındaki Adişah Yolcu görüntüsü

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