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Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...

Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası... Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.  

Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...

: Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası... Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.  15 sanığın “Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. 4 sanığın ise dosyasının ayrılması talep etti. 

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