Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

ATATÜRK HAVALİMANI'NA SANDIKLAR KURULDU, İLK OY 7 HAZİRAN’DA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran’da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan...

ATATÜRK HAVALİMANI'NA SANDIKLAR KURULDU, İLK OY 7 HAZİRAN’DA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () 
24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran’da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı’nda seçim sandıkları kuruldu.
Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.

Görüntü dökümü:
-----------------------
-Sandıklardan görüntüler
-Oy kullanma alanlarından görüntüler
-Detay görüntüler 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325