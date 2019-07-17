ATATÜRK HAVALİMANI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL()

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 'anayasayı ihlal etme' suçundan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. 85 sanığa ise 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın karar duruşması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapıldı. 65 tutuklu sanık ile 30 tutuksuz sanığın katıldığı duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Sanık ve müşteki avukatları ile sanık yakınları da duruşma salonunda yerlerini aldı.

Mahkeme, eski Kurmay Albay Mustafa Kol, eski Kurmay Albay Barbaros Akça, eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir Tank Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Kurmay Albay Ömer Korkut, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat, eski Binbaşı İsa Öztürk, eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman, eski Başçavuş Aslan Özkan ve eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı'yı 'Anayasayı ihlal etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

43 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

'Anayasayı ihlal etme' suçundan 43 sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezalarını müebbet hapse indirdi. Mahkeme, 'anayasayı ihlale yardım etme' suçundan 85 sanığı ise, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

MAHİR AYABAK'IN ŞEHİT EDİLMESİNİ AZMETTİRME SUÇUNA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Eski Başçavuş Aslan Özkan ise, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesini azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ı şehit etme suçundan eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı'ya ağırlaştırmış müebbet, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a ise müebbet hapis cezası verdi. Eski Başçavuş Aslan Özkan, çok sayıda kişiye karşı 'kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da 78 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Sanık eski Kurmay Albay Mustafa Kol, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma ve kasten yaralama' suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Eski Binbaşı Yusuf Yenihayat ise, 'kasten öldürmeye teşebbüs etme', kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı, çok sayıda kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 78 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a bu suçlardan toplam 65 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

15 sanığın tutuklu kaldıkları süre, aldıkları ceza miktarı ve sağlık durumlarından dolayı tahliyelerine karar verilirken, 'anayasayı ihlal" suçundan ceza alan ve duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanık Murat Eryılmaz'ın tutuklanmasına hükmedildi. 'Anayasayı ihlal' suçundan mahkumiyet kararı verildiği halde tutuksuz olan Metin Uçar hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonunun dışarıdan görüntüsü

-Duruşma salonunda çıkan kişilerden görüntüler

-Genel ve detaylar



