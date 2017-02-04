ATATÜRK HAVALİMANI GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ MİNİBÜSÜN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

* Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı girişinde saat 04.00 sıralarında polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişinin minibüsle kaçmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de basınla paylaştı. Görüntülerde aracın kontrol noktasına gelişi ardından ise hızla u dönüşü yapıp kaçması görünüyor. Polislerin aracın peşinden koşması da güvenlik kamerasına yansıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Atatürk havalimanı'na saat 04.00 sıralarında gelen bir aracın görevlilerimizin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracı durdurmaya yönelik silahla ateş edilmiştir. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde olduğu tespit edilen B.E. isimli şüpheli erkek şahsın ilimiz bakırköy ilçesinde bir hastanede yaralı olarak bulunduğu tespit edilmiş, şahısla ilgili yapılan araştırmada farklı suçlardan 17 adet aranma kaydı olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir"

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın güvenlik noktasında durması

-U dönüşü yapıpı aynı istikamette kaçması

-Polislerin aracın peşinden koşması

-Detaylar