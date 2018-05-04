Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...

ATATÜRK HAVALİMANI'DA DARBE GİRİŞİMİNE DİRENMEDİKLERİ İDDİA EDİLEN 10'U POLİS, 13 KİŞİYE BERAAT 

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlerin kontrol kulesini ele geçirmesine mukavemet etmedikleri, kapı geçişlerine izin vererek ve açarak yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan...

ATATÜRK HAVALİMANI'DA DARBE GİRİŞİMİNE DİRENMEDİKLERİ İDDİA EDİLEN 10'U POLİS, 13 KİŞİYE BERAAT 

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlerin kontrol kulesini ele geçirmesine mukavemet etmedikleri, kapı geçişlerine izin vererek ve açarak yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 10'u polis 3'ü özel güvenlik görevlisi hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme 13 kişinin beraatine karar verdi 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 13 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı son sözleri alındı. Tüm sanıklar beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, haklarında "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından dava açılan sanıklar havalimanı emniyet müdür yardımcısı Murat Bayhan, polis memurları Salih Uçkan, Oğuzhan Ünver, İsmail Uğuz, İbrahim Kağan Yaşamış, Ömer Faruk Uçar, Muharrem Günay, Okan Sis, Ahmet Metin, Hakan Çelen ile özel güvenlik görevlileri Erdal Firinci, Ali Bodur ve Doğan Eroğlu'nun atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti. Heyet, sanıklara karar kesinleştikten sonra ağır ceza mahkemelerine başvurarak, her türlü zararlarının devletten isteyebilecekleri hususunun ihtarına da karar verdi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETMİŞTİ
Bir önceki celse cumhuriyet savcısınca açıklanan mütalaada, tüm sanıkların "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 15 yıldan 20 yıla kadar ve "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından ise 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis olmak üzere toplam 18 yıl 8 aydan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.  Sanıklardan Muharrem Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. 

Görüntü Dökümü:(arşiv)
-Olayla ilgili görüntüler
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314