ATATÜRK HAVALİMANI CAMİİ BAHÇESİNDEKİ ŞÜPHELİ PAKET FÜNYEYLE PATLATILDI 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL

Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesindeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Çantadan battaniye ve kişisel eşyalar çıktı.

Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesinde yeşil alan içindeki bir çantayı gören vatandaşlar polisi haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken bomba imha ekipleri de çalışma başlattı. Cuma namazı için gelen vatandaşları uyaran polis çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden battaniye ve kişisel eşyalar çıktı.

Görüntü Dökümü:

-Çantanın bulunduğu alan

-Ekibin koruyucu kıyafeti giymesi

-Bomba imha ekibinin fünyeyi koyması ve hazırlığı,

-Cemaatten görüntü

-Hutbe esnasında çantanın patlatılması

-Çantayı çıkaran bomba uzmanı

-Çantadan çıkan eşyalar

-Detaylar