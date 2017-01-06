ATATÜRK HAVALİMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

*İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

*395 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE - Enver ALAS İstanbul

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda uçuşun iptal edilmesine neden oldu.Saat 18.10'dan itibaren başlayan kar yağışı kısa sürede Atatürk Havalimanı apronunu beyaza bürüdü.İptal edilen seferlerde bilgi ekranlarında yer almaya başladı.Bilgi almaya çalışan yolcular seferlerini kontrol etmeye çalıştı.

Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti.Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirdi.

BASIN EKSPRES YOLU'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, cuma iş çıkışı saatine denk gelince trafik durma noktasına geldi. Atatürk Havalimanına bağlantı yolarından olan Basın Ekspres yolu her iki yönde trafik, dur-kalk ilerliyor. Öte yandan Bağcılar'da mesai bitimi vatandaşlar yoğun kar yağışı altında evlerine gitmek için koşuşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Dış hatlar terminalinde yolcular ve bilgi ekranları

-İptal edilen seferler

-Yolcuların ekranlardan bilgi almaya çalışması

-Kar yağışı ve kar altında uçaklar

-Apronda çalışanlar ve apronun beyaza bürünmesi

-detaylar

-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşların görüntüleri

-Yollarda kar yağışı

-Bazı ara sokaklarda kar yağışı

-Havalimanında kar yağışı

-Bağcılar'da evine gitmeye

-Kar yağışı altında koşturanlar

-Basın Ekspresten trafik

-Kar yağışının etkili olması

-Genel ve detaylar