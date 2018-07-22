Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı (2)

TUTUKLANDI
Anıtkabir'de ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan Safiye İnci, tutuklandı.
Özkan ARSLAN /ANKARA
TUTUKLANDI Anıtkabir'de ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan Safiye İnci, tutuklandı. Özkan...
22 Temmuz 2018 Pazar 15:45
TUTUKLANDI
Anıtkabir'de ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan Safiye İnci, tutuklandı.
Özkan ARSLAN /ANKARA
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