Atatürk, Anıtkabir'de anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte Anıtkabir'de de hayat durdu. Erdoğan ve beraberindekiler saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:



"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ahirete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."