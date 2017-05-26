ATAŞEHİR'DEKİ REZİDANSIN ÇEVRESİNDE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÖNLEM ALDI (2)

* Bina çevresinde önlem alan Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdikleri görüldü.

Uğur AYAZSIN, İstanbul

Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rezidansın çevresinde özel harekat polislerinin yanısıra bir itfaiye aracının da önlem aldığı görülüyor. Polislerin rezidansın 13'üncü katında bulunan yaşanan bir olaya müdahale amaçlı önlem aldığı belirtiliyor. Bu arada Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdiği görüldü. Yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

görüntü dökümü

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özel harekat polisleri

itfaiye araçları

polislerin binaya girişi

