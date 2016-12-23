Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...

ATAŞEHİR'DE SOBADAN ZEHİRLENME; 3 KARDEŞTEN 2'Sİ ÖLDÜ

Uğur AYAZSIN -Cengiz ÇOBAN / İstanbul Ataşehir’de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeşten 2’si öldü, birisi ise hastaneye kaldırıldı. Olay, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş...

ATAŞEHİR'DE SOBADAN ZEHİRLENME; 3 KARDEŞTEN 2'Sİ ÖLDÜ

Uğur AYAZSIN -Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Ataşehir’de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeşten 2’si öldü, birisi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında anne ve 3 erkek kardeşin yaşadığı evde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre evden çıkan anne, dün akşam Kartal’da oturan kızını ziyarete gitti. Evde kalan Hüseyin (42), Sabri Yılbaşı (34) ve Mustafa Yılbaşı (40) kardeşler geceden sobayı yakıp uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları eve geldiler ve çalınan kapı açılmayınca evin kapısını kırarak içeri girdiler.

Eve giren komşular sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeşin kendin geçmiş olduğunu görüp hemen sağlık ekipleri ve polisi aradılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zıhlı araçlar ile sokağa gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Durumu ağır olan Mustafa Yılbaşı ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağılk ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen diğer iki kardeşin cesedi de savcı incelemesinin ardından ambulans ile Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili konuşan komşular, 3 kardeşin annesinin evde olmadığını ve sobadan zehirlendikleri için hayatlarını kaybettiklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Ambulanslar

-Komşular ile röportajlar

-Zıhlı araçlar

-Polisin güvenlik önlemi

-Olayın yaşandığı bina

-Genel ve detaya

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55