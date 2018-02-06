ATAŞEHİR'DE MUHASEBECİ CİNAYETİNDE İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Ataşehir'de evinin kapısını çalarak muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya'yı (36) öldürdürdükleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Dün gece İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde dairesinin kapısını çalarak kapıyı açan Abdülkadir Kaya'yı öldürdüğü iddia edilen iki şüpheliden biri olan B.A., bugün gözaltına alındı.

B.A., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorgusu yapılan B.A., “Kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, B.A.'nın, “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

B.A. ile birlikte olayı gerçekleştiren F.K.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın olduğu site

-Abdülkadir Kaya'nın akrabaları

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polisleri

-Cenazenin götürülmesi

-Kaya'nın vesikalık fotosu

-Genel ve detaylar

06.02.2018 - 03.10 Haber Kodu : 180206004