ATAŞEHİR'DE KERESTE DEPOSU ALEV ALEV YANDI (Cep telefonu görüntüsü) 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

Ataşehir'de bir kereste mağazasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altın alındı. Yangının boyutu yakındaki bir apartmanın üst katlarından birinde oturan bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde bulunan bir kereste mağazasında saat 07.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, destek istedi. Olay yerine Ümraniye, Kayışdağı, Dudullu, Kadıköy müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Mağazanın yakınında bulunan bir araç da yangından zarar gördü.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangının boyutu yakındaki bir apartmanın üst katlarından birinde oturan bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Öte yandan kopan bir elektrik kablosunun ucundaki patlamalar tehlike yarattı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kabloya gelen elektrik kesilince tehlike son buldu.

"BÜYÜK BİR FACİAYI ATLATTIK"

Bir mahalle sakini yangınla ilgili şunları söyledi; "Sabah saatlerinde çıktı yangın. Burası daha önce yeşil alandı. Marangozhane yapıldı burası. Kereste market ama işlem de yapılıyor içeride. Yapıp satıyorlar. Ama burada binalar var, yerleşim yeri var, bir okul var. Büyük bir tehlike arz ediyor. Büyük bir faciayı atlattık. Araçta hasar var. Belki okula atlayacaktı. Belki binaya atlayacaktı. Yaralı ve can kaybı şu ana kadar yok." Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan mağaza (cep telefonu kamerası)

-Yanan kereste mağazası

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakinleriyle röp

-Yangında zarar gören araç

-Genel ve detay

24.04.2019 - 08.02 Haber Kodu : 190424014