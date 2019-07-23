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ATAŞEHİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de daha önce belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı...

ATAŞEHİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de daha önce belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05:00 sıralarında bir çok adrese yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. 
 
POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Baskın yapılan adreslerden biri de Mimar Sinan Mahallesi, Kadem Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katıydı. Polis ekiplerinin çaldığı kapı açılmayınca Özel Harekat Ekipleri kapıyı kırdı. İçerde bulunanlar polisin içeriye girmemesi için bir süre kapının açılmasına izin vermedi. 
 
YAKINLARINDAN POLİSLERE TEPKİ
Kapının kırılmasının ardından içeri giren polisler evde arama yapmaya başladı. Çıkan seslere uyanan şüphelilerin yakınları polislere tepki gösterdi. Polis operasyon yapılan evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polisin operasyona gidişi
-Ekiplerin bina önüne gelmesi
-Kapının çalınması
-Ekiplerin kapıyı kırması
-Şüpheli yakınlarının polise tepki göstermesi
-Narkotik polisinin eve girmesi
-Polisin sokakta önlem alması
-gözaltına alınan bir kişi
-Helikopterden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

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