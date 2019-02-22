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ATAŞEHİR'DE HAREKETLİLİK (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul Ataşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı. Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Ak Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası...

ATAŞEHİR'DE HAREKETLİLİK (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul
Ataşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.
Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Ak Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Zırhlı araçlardan görüntü
-Özel Harekat polisleri
-Yerdeki boş kovanlar
-Bürodan görüntüler
-Röp.
-Genel ve detaylar
 

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