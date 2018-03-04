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 ATAKÖY'DE YAĞMUR NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

  Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış...

 ATAKÖY'DE YAĞMUR NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL
İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.
İstanbul'da sabah saatlerinden başlayan ve etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bakırköy Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
-Göle dönen yollar
-Araçların su birikintilerinden geçmesi
-Genel detaylar

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