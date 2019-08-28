'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı yarın yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2017 yılında başlatılan 'Ata Tohumu Projesi'nin lansmanı yarın Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Ata Tohumu Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

'ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞINA BAŞLANDI'

Proje kapsamında bugüne kadar vatandaşlardan toplanan tohumların genetik ve kimyasal tanımlarının yapıldığı ve gerekli özellikleri taşıyanların çoğaltılması çalışmalarına başlandığı, bir taraftan da tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada "Nitelikleri belirlenen ve çoğaltımı yapılan tohumlardan elde edilen ürünlerin mağazalarda satışlarına başlandı. Anadolu’nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan projeyle çocukluğumuzdan kalan tatlar ve Ata mirası bu tohumlardan elde edilecek ürünler sofralara ulaşmaya başladı" denildi.

Ata Tohumu Projesinin lansmanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı İşletmesinde yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

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