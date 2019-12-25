AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması
ANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen uygulamada, iş yerleri ve araçlar aranırken, şüpheli görülenler Genel Bilgi Taraması'ndan...
ANKARA Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) polis ekiplerince 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen uygulamada, iş yerleri ve araçlar aranırken, şüpheli görülenler Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.
Yeni yıl öncesi Ankara genelinde önlemlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı 20 ekip ve 100 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında şüpheli görünen kişilerde GBT’den geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada yaşlı vatandaşların valizlerini taşıyan polis ekipleri, aileleri ile birlikte AŞTİ'de bekleyen çocukları da sevdi.
Görüntü dökümü:
- Polislerin çalışması
- Yapılan aramalardan görüntü
- Yaşlı vatandaşlara yardım edilmesi
- Çocukların sevilmesi
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10