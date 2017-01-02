ASLI ERDOĞAN VE NECMİYE ALPAY'IN YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI TALEBİNE RET...



Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, bir önceki celse tahliye edilen sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talebini reddetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Bilir Kaya ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Bilge (Aykut) Contepe ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tutuklu sanık İnan Kızılkaya'nın cezaevine yazı yazılmış olmasına rağmen hazır edilmediğini tutanağa geçirdi.

"GÖREVİM SEMBOLİKTİ, SUÇSUZUM"

Sanık Bilge Contepe, "Yeşilliler Partisi Genel Başkanlığı yapmış, çevre dostu, ekolojist, barışçıl bir insanım. 2000'li yıllarda Özgür Gündem Gazetesi'nden bir ekoloji sayfası hazırlama teklifi geldi. Haftada bir gün arka sayfayı ekoloji sayfası olarak hazırladık. Kimseden ücret almadım. Bu süreçte yayın danışma kurulu üyeliği teklifi alınca seve seve kabul ettim. Kurul olarak hiç toplantı yapmadık. Gazetede terör yöneticilerinin yazı yazdığı konusunda bilgili değilim. 5 yıl önce ekoloji sayfasının hazırlanmasına son verdim. Benim görevim sembolik bir görevdi. Suçsuzum ve burada bir suç gibi yargılanmayı protesto ediyorum" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Bilir Kaya ise gazetede 8 gün genel yayın yönetmenliği yaptığını belirterek "Suçlamayı kabul etmiyorum. İddianamede yer alan üç haberle ilgili sorumlu tutuluyorum ancak bu haberler açık kaynaklardan derlenen haberlerdir. Tüm bunlar anayasayla güvence altına alınan basın yayın faaliyeti kapsamında yapılan gazetecilik faaliyetidir. Gazetenin bütün süreçleri yasaldır ve savcılık denetimine tabidir. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sanık Aslı Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan, müvekkilinin yazar olması nedeniyle mesleki yaşamını sürdürebilmek için yurtdışından aldığı burslara gereksinimi olduğunu belirterek yurtdışı yasağının kaldırılmasını ve pasaport iptalinin değerlendirilmesini talep etti. Sanık Necmiye Alpay'ın avukatı da yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi. Yakalamalı sanık Ragıp Zarakolu'nun avukatı ise müvekkilinin 5 yıldır İsveç'te yaşadığını bu nedenle sanığın ifadesinin istinabe yoluyla alınmasını talep etti. Tutuklu sanık İnan Kızılkaya'nın avukatı ise müvekkilinin faaliyetinin tamamen gazetecilik olduğunu, örgütsel faaliyetle değerlendirilemeyeceğini belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

DURUŞMALARDAN VARESTE...

Mahkeme heyeti, sanık İnan Kızılkaya'nın gazetede yayımlanan yazı içerikleri, kuvvetli suç şüphesini gösterir deliler bulunması, bir kısım sanıkların kaçak olmaları sebebiyle sanığın da kaçabileceği şüphesini uyandırır olgular bulunmasını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. İfadesi alınan sanık Bilge Contepe hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına, Contepe ile birlikte sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın duruşmalardan vareste tutulmalarına hükmetti. Sanık Ragıp Zarakolu için İsveç adli makamlarıyla gerekli yazışmaların yapılmasına karar veren heyet, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılması talebini ise "yargılamanın geçirdiği safahat" gerekçesiyle reddetti.

Sanıklar Kemal Sancılı, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.