ASLI ERDOĞAN VE NECMİYE ALPAY HAKİM KARŞISINDA (1)

Haber: Özden ATİK İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı. Duruşmaya, Aslı Erdoğan'ın annesi Mine Erdoğan, CHP'li milletvekilleri Barış Yarkadas, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan'ın yanısıra Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre konsolosluk temsilcileri ile çok sayıda kişi de izleyici olarak katıldı. Sanıkların kimlik sorgusunun yapıldığı duruşma, iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.