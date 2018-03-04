ASKER UĞURLAMASINDA TÜNELDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ

İstanbul Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı.

Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bu akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada tüneli ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.