(ARŞİV) HAZİNEDAR İLE BİRLİKTE GÖREVDEN ALINAN HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ
İSTANBUL
Görüntü Dökümü:
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-Sipahinin açıklamalarından görüntüler
(ARŞİV) HAZİNEDAR İLE BİRLİKTE GÖREVDEN ALINAN HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ İSTANBUL Görüntü Dökümü: --------------------- -Sipahinin açıklamalarından görüntüler
04 Ocak 2018 Perşembe 22:03
(ARŞİV) HAZİNEDAR İLE BİRLİKTE GÖREVDEN ALINAN HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ
İSTANBUL
Görüntü Dökümü:
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-Sipahinin açıklamalarından görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:51
|08:22
|13:15
|15:34
|17:55
|19:22
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