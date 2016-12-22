Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI NİSHANİ, VALİ ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ

Enver ALAS / İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, İstanbul Valisi Vasip Şahin'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Saat 13.00 sıralarında Cağaloğlu'ndaki...

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI NİSHANİ, VALİ ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ

Enver ALAS / İstanbul,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, İstanbul Valisi Vasip Şahin'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Saat 13.00 sıralarında Cağaloğlu'ndaki İstanbul Valiliği'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'yi valilik binası girişinde Vasip Şahin karşıladı. Vali Şahin, şeref defterini imzalayan Nishani ile daha sonra makamında baş başa görüştü. Basın mensuplarına görüşmenin başında görüntü almalarına müsaade edilirken, ziyaretin nezaketen gerçekleştiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Konuk Cumhurbaşkanı'nın valiliğe gelişi

-Vasip Şahin'in cumhurbaşkanını karşılaması

-Şeref defterinin imzalanması

-Makamdan görüntü

-Genel ve detay

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55