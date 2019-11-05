ARNAVUTKÖY’DE YER ALTI ELEKTRİK HATTINDAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,()

Arnavutköy’de yer altı elektrik hattında meydana gelen kıvılcımlar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Ergün Sokak'ta kaldırım taşlarının altından geçen elektrik kabloları bir anda tutuştu. Alevleri gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Sık sık elektrik hatlarında bu tarz patlamalar yaşandığını söyleyen esnaf yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi