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ARNAVUTKÖY’DE 80 KİŞİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ
Haber- Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL/ () Arnavutköy’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Arnavutköy’de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu...
GÜNDEM 01.09.2019, 00:09
Haber- Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL/ ()
Arnavutköy’de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Arnavutköy’de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar tedavi altına alındı. 80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
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-Arnavutköy Devlet Hastanesinden detaylar
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