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ARNAVUTKÖY KATLİAMINI YAPAN AYDIN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GETİRİLDİ
Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın,...
GÜNDEM 20.09.2019, 20:38
Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul
Arnavutköy'de annesi Kader Aydın (42), üvey babası Kadir Açıkalın (45) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak öldüren Veysey Aydın yakalandı. İzmit'te gözaltına alınana Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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- Aydın'ın araçtan indirilmesi
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