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ARNAVUTKÖY'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Haber: İbrahim YILDIZ - / İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız  öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde...

ARNAVUTKÖY'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Haber: İbrahim YILDIZ - / İstanbul
Arnavutköy'de meydana gelen öğrenci servisi kazasında ağır yaralan kız  öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde  meydana geldi. Otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İrem Öztürk öğrenci hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerden Rümeysa Aslan da hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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//DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER
-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan araçlar
-Devrilen servis minibüsü
-Jandarma ekiplerinin incelemeleri
-İrem Öztürk'ün  fotoğrafı
-Genel ve detaylar
 

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