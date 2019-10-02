Arnavutköy'de oto yıkamacıdaki feci kaza kamerada

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, ( ) Oto yıkamacıda aracını yıkamak için sıra bekleyen talihsiz adam, 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kendisine çarpan minibüs ile oto yıkama makinesi arasında sıkışan Ahmet Yazıcı'nın yardımına oto yıkamada çalışan işçiler koştu. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Yazıcı, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken kazaya sebep olan 16 yaşındaki A.Ş. ise gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EHLİYETSİZ ÇIRAK, AZ KALSIN ÖLDÜRÜYORDU

Olay 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.15'de Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çalıştığı ekmek fırınında şoförlük yapan Ahmet Yazıcı, ekmek taşıdığı kamyoneti yıkamak üzere oto yıkamacıya geldi. Aracının yıkanması için sıra bekleyen Yazıcı'ya, oto yıkama dükkanının yanındaki başka bir iş yerinde çırak olarak çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki A.Ş., önce aracı ağır ağır hareket ettirdi. Daha sonra aracın freni yerine gaz pedalına basarak talihsiz adama çarptı. Minibüsün çarptığı adam, oto yıkama makinesi ile minibüs arasında sıkışarak yaralandı. İlk çarpmanın ardından panikle tekrar gaza basan sürücü talihsiz adama bir kez daha çarptı.

FREN YERİNE GAZA YÜKLENİNCE OLAN OLDU

Kazayı gören oto yıkama çalışanları talihsiz adamın yardımına koştu. Adamı sıkıştığı yerden çıkaran vatandaşlar, daha sonra 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Yazıcı'yı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz adamın her iki bacağında da çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Talihsiz adama çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki sürücü ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki oto yıkamada meydana gelen kaza anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, çalıştığı ekmek fırını aracını oto yıkamaya getiren ve yıkama için sıra bekleyen Ahmet Yazıcı, bir anda kendisine doğru gelen minibüsü fark ediyor. Minibüsten kaçmayı başaramayan Yazıcı, minibüs ile oto yıkama makinesi arasında sıkışıyor. 16 yaşındaki A.Ş'nin panik yaparak durduramadığı aracın ezdiği Ahmet Yazıcı'yı kazayı gören iş yeri çalışanları sıkıştığı yerden çıkarıyor. Bacaklarında ciddi kırıklar olduğu görülen talihsiz adam, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan talihsiz adamın tedavisi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)