ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (1)

Taylan ERGÜN / İSTANBUL

Arnavutköy'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

