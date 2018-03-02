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ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI : 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 12 YARALI

  Haber: İbrahim YILDIZ- Kamera: Murat SOLAK İSTANBUL Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille...

ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI : 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 12 YARALI

 

Haber: İbrahim YILDIZ- Kamera: Murat SOLAK İSTANBUL

Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kaza öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis,sağlık ve itfaiye ekibi

-Minibüsün görüntüsü

-Detaylar

 

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