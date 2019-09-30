ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK PANOSU YANGINI PANİĞE YOL AÇTI
Taylan ERGÜN / İSTANBUL Arnavutköy'de, bir binanın elektrik panosundaki yangın nedeniyle etrafı kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi...
Taylan ERGÜN / İSTANBUL
Arnavutköy'de, bir binanın elektrik panosundaki yangın nedeniyle etrafı kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Özgülüm Sokak'taki 4 katlı bir binanın panosunda çıktı.
Elektrik panosundan çıkan kıvılcımların ardından alevler yükseldi. Yangını gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken binanın içi bir anda dumanlarla kaplandı. Dairelerinden duman nedeniyle çıkamayan, merdiven ve asansörü kullanamayan vatandaşları itfaiye ekipleri uyararak evlerinin kapılarını açmamalarını söyledi.
Bina içerisinde dolan dumanı, itfaiye ekipleri kompresör ve hortum yardımıyla tahliye etti. Yangın nedeniyle bina içindeki elektrik panosu tamamen yanarken, bina içinde de hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Yangınla yaşanan panik
-İtfaiye ekipleri
-Ekiplerin müdahalesi
-Görgü tanığı ile röp.
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