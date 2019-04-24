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ARNAVUTKÖY'DE BETON DÖKÜLEN İNŞAATTA ÇÖKME

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL Arnavutköy'de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi, itfaiye ekipleri ve inşaat çalışanları tarafından çıkarıldı.  Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kent...

ARNAVUTKÖY'DE BETON DÖKÜLEN İNŞAATTA ÇÖKME

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL
Arnavutköy'de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi, itfaiye ekipleri ve inşaat çalışanları tarafından çıkarıldı. 
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kent Sokak'ta öğle saatlerinde 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldığı sırada çökme meydana geldi. Beton altında kalan 3 işçi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve diğer inşaat işçileri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anında çevrede bulunanlardan biri, "Şiddetli bir gürültü ile inşaatın tavanı çöktü. Biz önce uçak mı düştü? Dedik. Şiddetli bir gürültü vardı çünkü. Olay yerine koşup baktığımızda 3 işçinin beton ve demir yığınları arasında kaldığını gördük. Kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle de çıkarabildik yaralıları" dedi. Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki başka bir inşaatta çalışan Bülent Şahin, "Muhtemelen beton dökülmeden önce bağlanan kalıplar zayıf kaldı ve ağırlığı taşıyamadı" dedi. Yaralanan işçilerden Selahattin Ayaz ve Sebahattin Ayaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hüseyin Ermuşat'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Çöken inşaat 
-Ambulansa konulan işçiler
-Görgü tanıklarıyla röportaj
-Genel ve detaylar

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