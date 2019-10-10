ARNAVUTKÖY'DE ALEV ALEV YANAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAMERADA
Taylan Ergün / İSTANBUL Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştığı minibüs kullanılmaz hale gelirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Arnavutköy,...
Taylan Ergün / İSTANBUL
Arnavutköy'de servis minibüsü alev alev yandı. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştığı minibüs kullanılmaz hale gelirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Arnavutköy, Kazım Karabekir Caddesi'nde saat 07.00'de meydana gelen olayda Sıtkı Sodak yönetimindeki 34 LDZ 915 plakalı servis minibüsünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Sodak aracı yol kenarına çekti. Aracın ön kısmında dumanlarla birlikte bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin tamamen sardığı minibüse vatandaşların müdahalesi yetersiz oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken servis aracı kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın yanması ve vatandaşların yangına müdahale etmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Araçtan yükselen alevler
-Çevredekilerin müdahale etmeye çalışması
-Aracın alev alev yanması
-Detaylar
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