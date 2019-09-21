 ARNAVUTKÖY'DE AİLESİNİ KATLEDENİN FOTOĞRAFLARI 

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul

Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Aydın'ın fotoğrafı