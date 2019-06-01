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ARKADAŞININ MOTORUYLA DENİZ UÇTU, YARDIMINA BALIKÇILAR KOŞTU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat SOLAK, İSTANBUL Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı. Olay,...

ARKADAŞININ MOTORUYLA DENİZ UÇTU, YARDIMINA BALIKÇILAR KOŞTU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Murat SOLAK, İSTANBUL
Fatih'te balık tutmaya gelen bir kişi, balıkçı arkadaşının motosikletini sürmek isterken hakimiyetini kaybederek, denize düştü. Denize düşen adamı sahildeki balıkçılar kıyıya çıkardı.
Olay, Çatladıkapı Sahilinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D., Ramazan K. ile birlikte motosikletle sahile balık tutmaya geldi. Ramazan K. balık tutarken arkadaşı Mehmet D. anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binerek, sürmek istedi. Motosiklete binen Mehmet D. aracın kontrolünü kaybederek, denize uçtu. Mehmet D.'nin çırpındığını gören balıkçılar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı balıkçılar oltalarını bırakarak, Mehmet D.'yi kurtarmak için denize girdi. Balıkçılar suya düşen adamı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Denizin düşen motosikletin çıkarılması için vinç ve özel dalgıçlara bilgi verildi. Dalgıçlar motosikleti denizden çıkardı.

Görüntü Dökümü
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(Cep Telefonu kamerası)
-Mehmet D.'nin denizden çıkartılması

(Aktüel)
-Balık tutanlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Deniz Polisinden görüntü
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detaylar

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