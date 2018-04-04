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ARIZA GİDERİLDİ AVRUPA UÇUŞLARI NORMALE DÖNDÜ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), dün Avrupa'da gün içinde pek çok uçuşun gecikmesine neden olan teknik arıza giderildiğini bildirdi. Brüksel merkezli Eurocontrol, sisteminde...

ARIZA GİDERİLDİ AVRUPA UÇUŞLARI NORMALE DÖNDÜ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), dün Avrupa'da gün içinde pek çok uçuşun gecikmesine neden olan teknik arıza giderildiğini bildirdi.

Brüksel merkezli Eurocontrol, sisteminde yaşanan arızanın saat 22:00 itibariyle tamamen giderildiğini, yolculara ve havayolu şirketlerine yaşatılan rahatsızlıktan çok üzüntü duyulduğunu kaydetti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter adresinden yaptığı son açıklamada, “Eurocontrol sistem arızası giderilmiş olup; Avrupa seferlerimiz normale dönmüştür" dedi.

Bu arada arızanın Geliştirilmiş Taktik Akış Yönetim Sistemi'nde meydana geldiği öğrenildi. Arıza üzerine acil durum prosedürü uygulanırken Avrupa hava sahasında yüzde 10 kapasite azaltımına gidildi. Sistem 5 saatlik çabanın ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Gidiş boardingden gecikme yazısı görüntüsü
-Check-in işlemi yapılama görüntüsü
-Havalimanı içinden görüntü
-Pasaporttan yolcu görüntüsü
-Geliş katından gecikme yazısı görüntü
-Yolcuları bekleyenlerden görüntü
-Gelen yolculardan görüntü 
Genel ve detay görüntü
 
03.04.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180403205

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